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В Запорожской области водитель насмерть сбил военного и скрылся

Запорожье, Суббота 13 июля 2024 09:45
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В Запорожской области водитель насмерть сбил военного и скрылся Фото: в Запорожской области водитель насмерть сбил военного и скрылся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области водитель авто сбил военного, который шел по обочине дороги, и скрылся. Мужчина умер на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

"12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля Toyota Hilux совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги", - говорится в сообщении.

Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия, а военный от полученных травм скончался на месте.

Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, имеющего характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

"Всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля Toyota Hilux темного цвета с повреждениями, правоохранители просят сообщить по номеру: +38(061)-434-19-16 или 102".

Как сообщалось, 11 июля в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым авто. В результате аварии погибли два человека.

Напомним, 6 июля в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 14 людей, еще одна женщина выжила.

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