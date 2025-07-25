ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Львовские чиновники под подозрением за хищение средств на восстановление после удара РФ

Львов, Пятница 25 июля 2025 13:49
UA EN RU
Львовские чиновники под подозрением за хищение средств на восстановление после удара РФ Фото: чиновники Львова могут оказаться под следствием за растрату 1,7 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове двум руководителям районных администраций сообщили о подозрении в растрате более 1,7 млн гривен бюджетных средств, выделенных на восстановление домов после ракетного удара России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении:

  • исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации
  • руководительнице Галицкой районной администрации Львова

Им сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Во время досудебного расследования установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

По данным следствия, подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах.

В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн гривен.

Директору коммунального предприятия прокуроры также сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее сегодня от источников РБК-Украина стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в административных зданиях Львовского городского совета из-за подозрения в хищении денег на восстановлении домов.

Во Львовском городском совете отметили, что в их зданиях якобы не проводятся никакие обыски, только в рамках расследования были вручены подозрения.

Заметим, что ранее ГБР разоблачило схему хищения бюджетных средств во Львовской области. Сына действующего народного депутата подозревают в причастности к сделке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте