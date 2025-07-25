ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Львівські чиновники під підозрою за розкрадання коштів на відновлення після удару РФ

Львів, П'ятниця 25 липня 2025 13:49
UA EN RU
Львівські чиновники під підозрою за розкрадання коштів на відновлення після удару РФ Фото: посадовці Львова можуть опинитися під слідством за розтрату 1,7 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Львові двом керівникам районних адміністрацій повідомили про підозру у розтраті понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення будинків після ракетного удару Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру:

  • виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації
  • керівниці Галицької районної адміністрації Львова

Їм повідомлено по підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн гривень.

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше сьогодні від джерел РБК-Україна стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в адміністративних будівлях Львівської міської ради через підозру у розкрадання грошей на відновленні будинків.

У Львівській міській раді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводяться жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.

Зауважимо, що раніше ДБР викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. Сина чинного народного депутата підозрюють у причетності до оборудки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
Новини
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті