Львівські чиновники під підозрою за розкрадання коштів на відновлення після удару РФ

У Львові двом керівникам районних адміністрацій повідомили про підозру у розтраті понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення будинків після ракетного удару Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру:

виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації

керівниці Галицької районної адміністрації Львова

Їм повідомлено по підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн гривень.

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.