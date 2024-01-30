Львовская область первой в Украине полностью завершила декоммунизацию

По словам чиновника, последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине Львовской области. В течение 2023 года всего снесли 312 таких памятников.

Козицкий отметил, что работу над декоммунизацией проводила соответствующая рабочая группа при военной администрации. Сейчас похожие группы создают и в других областях.

При этом глава ОВА добавил, что бюджетных средств на демонтаж памятников не тратили, этим занялись местные жители.

Декоммунизация в Украине

Напомним, в Украине продолжается декоммунизация - с улиц убирают советские памятники и не только.

В частности, ее проводят в Киеве. Как писало ранее РБК-Украина, в столице все еще остается большое количество советских памятников. Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.