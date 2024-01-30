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Львовская область первой в Украине полностью завершила декоммунизацию

Фото: Львовская область первой в Украине полностью завершила декоммунизацию (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Иван Носальский

Львовская область стала первой в Украине, где полностью завершили процесс декоммунизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.

По словам чиновника, последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине Львовской области. В течение 2023 года всего снесли 312 таких памятников. 

Козицкий отметил, что работу над декоммунизацией проводила соответствующая рабочая группа при военной администрации. Сейчас похожие группы создают и в других областях. 

При этом глава ОВА добавил, что бюджетных средств на демонтаж памятников не тратили, этим занялись местные жители. 

Декоммунизация в Украине

Напомним, в Украине продолжается декоммунизация - с улиц убирают советские памятники и не только. 

В частности, ее проводят в Киеве. Как писало ранее РБК-Украина, в столице все еще остается большое количество советских памятников. Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.

 

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Львовская область