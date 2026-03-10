На Львовщине приняли решение по ценам на проезд из-за топливного кризиса: что будет с ценой

Во Львовской области пассажирские перевозчики согласились временно не повышать стоимость проезда, несмотря на рост цен на топливо из-за мирового нефтяного кризиса. В ОВА призвали бизнес к стабилизации тарифов, чтобы избежать социальной напряженности среди жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию (ОВА).
Вопрос тарифов обсудили во время совещания с автомобильными перевозчиками области. По словам представителей транспортных компаний, в последнее время себестоимость перевозок выросла из-за колебаний цен на топливо.
Одной из причин дефицита и нестабильности на рынке называют атаки на нефтедобывающую инфраструктуру Ближнего Востока.
Несмотря на то, что тарифы на пригородные и междугородные перевозки в области нерегулируемые (предприятия формируют их самостоятельно), власти призвали бизнес к сдержанности. Заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко попросил перевозчиков не повышать стоимость проезда до стабилизации рынка топлива, чтобы избежать социальной напряженности.
Представители автотранспортных предприятий и организация "Укравтотранс-Львов" поддержали предложение администрации. Перевозчики заверили, что не будут повышать тарифы без предварительного уведомления ОВА до момента урегулирования топливного кризиса.
Согласно действующим договорам, компании обязаны сообщать о намерении изменить стоимость проезда минимум за 10 рабочих дней. Сейчас стороны пытаются сохранить баланс между экономическим выживанием автопарков и платежеспособностью жителей.
Средний тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междугородном сообщении в области сейчас составляет:
Ранее РБК-Украина писало, что львовские перевозчики требуют повысить тариф на проезд из-за подорожания топлива примерно на 40%. Они предлагают увеличить стоимость поездки примерно на 10 гривен.
Также мы рассказывали, какая ситуация сложилась на топливном рынке в Украине и мире по состоянию на 10 марта.