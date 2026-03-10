RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

На Львовщине приняли решение по ценам на проезд из-за топливного кризиса: что будет с ценой

17:40 10.03.2026 Вт
2 мин
Перевозчики обязаны сообщить о повышении стоимости перевозок не позднее чем за 10 рабочих дней
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт во Львове (GettyImages)

Во Львовской области пассажирские перевозчики согласились временно не повышать стоимость проезда, несмотря на рост цен на топливо из-за мирового нефтяного кризиса. В ОВА призвали бизнес к стабилизации тарифов, чтобы избежать социальной напряженности среди жителей.

Почему растет себестоимость поездок

Вопрос тарифов обсудили во время совещания с автомобильными перевозчиками области. По словам представителей транспортных компаний, в последнее время себестоимость перевозок выросла из-за колебаний цен на топливо.

Одной из причин дефицита и нестабильности на рынке называют атаки на нефтедобывающую инфраструктуру Ближнего Востока.

Несмотря на то, что тарифы на пригородные и междугородные перевозки в области нерегулируемые (предприятия формируют их самостоятельно), власти призвали бизнес к сдержанности. Заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко попросил перевозчиков не повышать стоимость проезда до стабилизации рынка топлива, чтобы избежать социальной напряженности.

О чем договорились стороны

Представители автотранспортных предприятий и организация "Укравтотранс-Львов" поддержали предложение администрации. Перевозчики заверили, что не будут повышать тарифы без предварительного уведомления ОВА до момента урегулирования топливного кризиса.

Согласно действующим договорам, компании обязаны сообщать о намерении изменить стоимость проезда минимум за 10 рабочих дней. Сейчас стороны пытаются сохранить баланс между экономическим выживанием автопарков и платежеспособностью жителей.

Какие тарифы действуют сейчас

Средний тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междугородном сообщении в области сейчас составляет:

  • до марта 2026 года - 1,92 гривны за километр;
  • в 2026 году - 2,19 гривны за километр (без НДС).

Ранее РБК-Украина писало, что львовские перевозчики требуют повысить тариф на проезд из-за подорожания топлива примерно на 40%. Они предлагают увеличить стоимость поездки примерно на 10 гривен.

Также мы рассказывали, какая ситуация сложилась на топливном рынке в Украине и мире по состоянию на 10 марта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛьвовпальнеБензинЦены на проезд