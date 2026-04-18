На Львовщине три человека ворвались в ТЦК и напали на военных

Согласно сообщению, инцидент произошел 17 апреля около 22:20 в помещении Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В помещение Яворивского РТЦК и СП ворвались три человека, которые совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны", - отметили в ТЦК.

Там добавили, что военнослужащие смогли остановить нападавших. После этого на место прибыли правоохранители.

Двух участников инцидента задержали, еще одного сейчас разыскивают.

"Во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость следовало бы применять против врага. Однако, к сожалению, находятся те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных", - подчеркнули в пресс-службе.

В ТЦК отметили, что по украинскому законодательству, и по законам морали, "такие поступки не имеют двойных трактовок".

"Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, несомненно, понесут ответственность согласно действующему законодательству", - подытоживается в сообщении.