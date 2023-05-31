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Во Львове восьмиклассник получил тяжелое ранения после игры с оружием

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Среда 31 мая 2023 20:51
Во Львове восьмиклассник получил тяжелое ранения после игры с оружием Иллюстративное фото: во Львове восьмиклассник получил тяжелое ранения после игры с оружием (facebook.com/gunmagazineua)
Автор: Иван Носальский

Во Львове ученик восьмого класса получил огнестрельное ранение в грудь. В него случайно выстрелил друг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

По информации ведомства, трое учеников одной из школ Шевченковского района Львова после уроков пошли домой к одному из них. Там они нашли оружие и начали его осматривать.

В результате таких игр одному из детей случайно выстрелили в грудь. Его уже госпитализировали.

"Его оперируют в больнице, медики борются за жизнь ребенка. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", - уточняют в горсовете.

Напомним, в середине апреля в центре Львова 51-летний местный житель начал стрелять из окна. На место вызвали полицию.

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