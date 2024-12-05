Львов бьет рекорды. Почему снова "взлетели" цены на квартиры и что будет дальше

Почему "взлетели" цены во Львове и чего ожидать дальше

По данным ЛУН, во Львове резко поднялись цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Теперь 1 кв. м в среднем стоит 2 тысячи долларов. При этом цена за "квадрат" в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах осталась почти без изменений – 1380 и 1320 долларов.

Однако местные риелторы не отмечают такого значительного скачка на однокомнатные квартиры, но подтверждают, что спрос на жилье действительно высок.

"Недавний "прилет" баллистики по Днепру и общая военная ситуация в стране снова усилили миграцию из восточных регионов. Это оказало большое влияние на вторичный рынок недвижимости во Львове. Люди, которые к нам переезжают, не могут делать ремонт в новостройке или ждать ввода жилья в эксплуатацию Поэтому они покупают квартиры, готовые к заселению", – рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости во Львове Максим Летий.

При этом эксперт отмечает, что сейчас очень трудно спрогнозировать, что будет с ценами на рынке дальше, поскольку все будет зависеть от военной ситуации в стране.

"Раньше можно было делать какой-то прогноз на полгода, потому что ситуация была не столь динамична и не было критических изменений, сейчас крайне трудно предсказать, что будет с ценами дальше", – добавляет эксперт.

При этом данные исследования ЛУН показывают, что 40% опрошенных считают, что цена не изменится на вторичном рынке, 35% думают, что недвижимость подорожает, 25% считают, что подешевеет.

Отметим, что в тройку городов с самой дорогой недвижимостью, кроме Львова, входит Киев, где "квадрат" на вторичном рынке (однокомнатных квартир) стоит 1 480 долларов, а также Ужгород, где 1 кв. м продают за 1 250 долларов.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

"Сейчас популярны чешские проекты и хрущевки. Они имеют хорошую планировку, небольшие площади и, соответственно, доступную цену", – объясняет Летий.

По данным ЛУН, самые дешевые квартиры – однокомнатные хрущевки можно купить по цене 42 тыс. долларов, самые дорогие – в домах от 2010 года, там средняя стоимость 84 тыс. долларов.

Цены на квартиры во Львове:

однокомнатная – 65 000 долларов

двухкомнатная – 90 000 долларов

трехкомнатная – 115 000 долларов

Дешевле всего квартиры продают в Железнодорожном районе города, самые дорогие однокомнатные в Сыховском, двухкомнатные – в Лычаковском, трехкомнатные – в Галицком районе.

Какая стоимость жилья в новостройках

За последние полгода средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости во Львове снизилась на 1%. Сейчас "квадрат" в новостройках стоит 1 320 долларов. Однако стоимость зависит от класса ЖК:

эконом – 970 долларов

комфорт – 1 140 долларов

бизнес – 1 390 долларов

премиум – 2 290 долларов

Самые дорогие новостройки сейчас в Лычаковском и Франковском районах, самые дешевые – в Сиховском.

"До февраля этого года у нас были хорошие продажи недвижимости на первичном рынке. Раньше люди были готовы покупать такое жилье и даже "охотились" за ним, чтобы сделать ремонт и перепродать на более выгодных условиях. Сейчас такое жилье стоит и ждет своего клиента", – говорит эксперт.

Летий предполагает, что, возможно, на это повлияло повышение налога при продаже недвижимости собственником, который ею владеет сроком до 3 лет. В частности, вырос военный сбор с 1,5% до 5%. Соответственно, людям стало менее выгодно скупать жилье в новостройках, делать ремонт и перепродавать.

"Налог – это лишь одна составляющая, которая не повлияет на общую картину рынка. Также среди людей "гуляет" информация, что сейчас трудно найти бригаду, которая сделает ремонт. Некоторые не очень понимают, как происходит весь процесс, думает, что им самим придется ездить по стройматериалы и все скупать, но большинство бригад делают ремонт "под ключ" и отчитываются о расходах", – объясняет Летий.

Добавим также, что сейчас в продаже во Львове 215 очередей ЖК, 154 на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы 13 котлованов. Темпы строительства жилья равны прошлогодним, но на треть ниже, чем были до начала великой войны. 58 застройщиков предоставляют рассрочку, у 21 можно купить квартиру по программе "єОселя", у 6 – взять жилье в кредит.

Исследование ЛУН показывает, что более половины опрошенных считают, что цены на новостройки будут расти и дальше, 28% считают, что стоимость не изменит, 20% – что недвижимость подешевеет.

Как изменились цены на новостройки во Львове (скриншот сайта ЛУН)

Какая ситуация на рынке аренды

Цены на аренду в городе также выросли за последние полгода. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 17%, трехкомнатные – на 14%, двухкомнатные – на 11%.

Какие цены на аренду:

однокомнатные – 17 тыс. грн

двухкомнатные – 20 тыс. грн

трехкомнатные – 22,9 тыс. грн

"Я не специализируюсь на аренде, но знаю от коллег, что традиционно большой спрос на жилье перед учебным годом, это где-то с середины июля по октябрь. В среднем договор заключают на полгода – год, поэтому где-то в марте, когда будут истекать сроки аренды, могут вырасти цены. А сейчас перед праздниками люди не будут менять квартиры, потому что нужно сразу заплатить за два месяца аренды плюс проценты за услуги риелтора", – объясняет эксперт.

При этом Летий отмечает, что праздники существенно не повлияют на рынок посуточной аренды во Львове, поскольку спрос на такое жилье сейчас стабилен.

"Если раньше посуточная аренда проседала с февраля по середину марта, то сейчас категорической разницы нет, потому что все равно люди арендуют жилье на несколько дней во время рабочих командировок, также часто жены военных приезжают во Львов к мужчинам и тому подобное", – говорит Летий.

Стоимость аренды в разных районах Львова (скриншот сайта ЛУН)