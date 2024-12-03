Цены упали. За сколько сейчас можно купить квартиру в Полтаве
Стоимость недвижимости в Полтаве за последние полгода снизилась на 3% в долларовом эквиваленте на вторичном рынке и 1% – на первичном. Сейчас цены на жилье в городе относятся к среднему сегменту по Украине.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоят квартиры в Полтаве.
Какие цены на вторичном рынке
Сейчас "квадрат" недвижимости на вторичном рынке в Полтаве в среднем стоит 880 долларов. Стоимость остается условно стабильной в течение года, незначительные "скачки" наблюдались с февраля по июль в ценах на двухкомнатные квартиры.
Цены на квартиры:
- однокомнатная – 35 000 долларов
- двухкомнатная квартира – 48 000 долларов
- трехкомнатная квартира – 59 900 грн
Больше всего на рынке предложений по продаже однокомнатных предложений по цене 25-35 тыс. долларов, но есть также немало вариантов жилья от 50 тыс. долларов.
По подсчетам экспертов ЛУН и Work, для того чтобы купить однокомнатную квартиру в Полтаве, придется откладывать всю зарплату в течение 6,6 года, на двухкомнатную – 9 лет, трехкомнатную – 11,2 года.
Добавим, что цены в Полтаве относятся к среднему сегменту. Самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, там 1 кв. м стоит 2000, 1480 и 1250 долларов, соответственно. Самая дешевая недвижимость сейчас в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, там стоимость "квадрата" составляет 470, 500 и 580 долларов, соответственно.
Цены на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоят квартиры в новостройках
Цены на жилье в новостройках за последние полгода снизились на 1%, сейчас "квадрат" недвижимости в среднем стоит 790 долларов. Это даже дешевле, чем было до начала полномасштабной войны, тогда 1 кв. м продавали за 810 долларов.
Стоимость жилья в новостройках зависит от класса жилья:
- эконом – 680 долларов
- комфорт – 790 долларов
- бизнес – 1 050 долларов
- премиум – 1 130 долларов
Сейчас в городе 34 очереди ЖК в продаже, 18 очередей на этапе строительства, кроме этого ведутся подготовительные работы 1 котлована. 9 застройщиков предоставляют рассрочку, у 5 можно приобрести квартиру по государственной ипотечной программе "єОселя", в 3 – жилье можно взять в кредит.
Темпы строительства жилья в Полтаве в этом году почти вдвое ниже, чем были в 2022 году.
Изменение стоимости квартир на первичном рынке в Полтаве за последние полгода (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость аренды
Спрос на аренду в Полтаве остается высоким, поскольку туда переехало много переселенцев. В целом цены за последние полгода остались на том же уровне, но с августа по ноябрь рынок был крайне нестабильным, в частности в сентябре резко подорожали трехкомнатные квартиры, при этом одно- и двухкомнатные тогда подешевели. Сейчас цены стабилизировались.
Цены на аренду в Полтаве:
- однокомнатная – 10 800 грн
- двухкомнатная – 11 000 грн
- трехкомнатная – 12 000 грн
Исследование ЛУН и Work.ua показало, что в среднем полтавчане тратят 58% заработной платы на аренду жилья.
Рынок аренды жилья в Полтаве (скриншот сайта ЛУН)
Недавно мы писали о том, что цены в Луцке остаются одними из самых высоких в Украине. Жилье в новостройках выросло еще на 5% в долларовом эквиваленте за последние полгода, а вот на вторичном рынке осталось без изменений за аналогичный период.
Читайте также о том, что в Украине для того, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно в среднем откладывать всю зарплату от 2,8 до 10 лет, в зависимости от города расположения жилья. Такие результаты показали исследования ЛУН и Work.ua.
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