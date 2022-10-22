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В Луцке возобновили работу главных насосных станций: вода появится, но не у всех

Фото: в Луцке возобновили работу главных насосных станций: вода появится, но не у всех (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Луцке возобновлена работа всех главных насосных станций и артезианских скважин после ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

По его словам, ориентировочно через час будет восстановлено водоснабжение всюду, кроме квартир в многоквартирных домах, которые находятся выше 4-5 этажа.

Полищук отметил, что в этих квартирах вода появится, когда будет возобновлено электроснабжение, поскольку не работают подъемные станции.

Напомним, в результате ракетного удара по Луцку в части города исчез свет, один человек получил ожоги.

Все, что известно об утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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