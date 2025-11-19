В Луцке открыли седьмой центр ментального здоровья всеукраинской сети "Повернення"

В Луцке начал работу седьмой центр ментального здоровья сети "Повернення", которую Виктор и Елена Пинчуки основали для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз сети "Повернення".
Ежегодно в центре смогут получать качественную, комплексную и безвозмездную психологическую помощь 4 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.
Проект "Повернення" демонстрирует успешный пример партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.
Новый центр сети будет работать на базе одного из ключевых медицинских учреждений Волыни.
Средствами проекта "Повернення" отремонтирована часть помещений первого этажа и обустроен современный, комфортный и полностью инклюзивный центр по мировым стандартам безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум и инклюзивные санитарные узлы.
В центре размещены пять кабинетов специалистов, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с электрическими многофункциональными кроватями и инклюзивным санузлом с душем, а также манипуляционный кабинет, ординаторская, комната отдыха персонала, рецепция с зоной ожидания, инклюзивные санузлы.
Центр обеспечен всем необходимым для терапии и работы с травмой, в частности, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), материалами для арт-терапии, метафорическими ассоциативными картами, настольными и психологическими играми, антистресс-элементами, тактильными ковриками, массажными мячами, ковриками для йоги и другим инструментарием.
Для специалистов центра также предусмотрен доступ к библиотеке со профессиональной литературой и оборудованию для эффективной работы: два компьютерных комплекта, многофункциональные устройства, мультимедийный проектор и экран, четыре ноутбука.
Как и в других центрах сети "Повернення", в луцком центре с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости - кейс-менеджеры, социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов.
Они сопровождают человека на всех этапах - от первичного консультирования до длительной терапии и психологического восстановления.
"Когда мы развиваем всеукраинскую сеть центров "Повернення", то начинаем не со стен, а с команд. Лучшие специалисты - это сердце каждого центра. Именно они создают атмосферу безопасности, доверия и психологической инклюзивности, где военные и ветераны могут говорить о самом сложном и получать поддержку, которая действительно работает. Для нас важно, чтобы помощь была рядом. Поэтому мы открываем центры по всей Украине - чтобы каждый нуждающийся мог обратиться за профессиональными услугами поближе к дому, в своем городе", - рассказывает Светлана Гриценко, руководитель проекта "Повернення".
Психологическая инклюзивность заложена в основу работы всех центров "Повернення". Это означает, что пространство, коммуникация и подходы к терапии строятся так, чтобы каждый посетитель - независимо от опыта, состояния или травмы - чувствовал безопасность, достоинство, принятие и возможность говорить о самом сложном без страха быть неправильно понятым или оцененным.
В Луцке эту философию усиливает внедренный подход "равный равному" и команда специалистов, имеющих глубокое понимание реалий войны.
Особое внимание уделено безопасной среде и доверию. Заведующая центром Ольга Остапчук имеет трехлетний боевой опыт в составе 100-й отдельной механизированной бригады, где служила начальницей медицинской службы. В марте 2025 года была демобилизована, майор медицинской службы в отставке.
"Для каждого, кто приходит в наш центр, мы разрабатываем индивидуальный план восстановления. У кого больше работы с тревогой, у кого - с травматическими воспоминаниями или адаптацией к мирной жизни", - говорит Ольга Остапчук, заведующая центром "Повернення" в Луцке.
Важно, чтобы человек чувствовал: он не проходит этот путь сам, а мы двигаемся с ним шаг за шагом, отмечает она.
"Мы работаем комплексно - от стабилизации состояния и психотерапии до медикаментозного сопровождения, групповых занятий и ежедневной поддержки мультидисциплинарной команды. И, конечно, создаем безопасное пространство, где можно говорить откровенно, без страха быть непонятным", - отмечает Ольга Остапчук.
Центр ментального здоровья "Повернення" в Луцке будет оказывать военным, ветеранам и членам их семей действенную психологическую помощь - в частности, по направлениям когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-терапии, травмоориентированной психотерапии, техник стабилизации и саморегуляции, групповой терапии и кризисного.
Специалисты работают с лицами, имеющими ПТСР, тревожными и депрессивными расстройствами, адаптационными трудностями, психосоматическими проявлениями, другими последствиями психологической травмы.
Напомним, на сегодня центры сети уже работают в Днепре, Тернополе, Полтаве, Кропивницком, Луцке, Ровно и Хмельницком. На первом этапе проекта "Повернення" предусмотрено открытие 20-25 центров ментального здоровья по всей Украине.
Ежегодно у них более 100 тысяч военных, ветеранов и членов их семей смогут получать профессиональную психологическую помощь, возвращая силу, равновесие и веру в себя.