В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети "Повернення"

Пятница 24 октября 2025 13:28 charity
В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети "Повернення" Фото: в Кропивницком открылся центр ментального здоровья сети "Повернення" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Кропивницком начал работу центр ментального здоровья для военных, ветеранов и членов их семей. Это уже четвертое пространство сети "Повернення", основанной Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки тех, кто получил травмы из-за российской агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз сети "Повернення".

Ежегодно в кропивницком центре "Повернення" смогут получить качественную психологическую помощь более 4000 защитников и защитниц Украины и членов их семей.

Проект "Повернення" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети &quot;Повернення&quot;Фото: в Кропивницком открыли центр сети "Повернення" (пресс-служба)

Средствами проекта проведен капитальный ремонт части помещений одной из ведущих Кропивницкого больниц и обустроено современное, комфортное и безбарьерное пространство, где военным, ветеранам и их семьям будет предоставляться комплексная психологическая поддержка.

В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети &quot;Повернення&quot;Фото: в центре оказывают психологическую помощь воинам и их семьям (пресс-служба)

"Качественная психологическая помощь воинам и их семьям начинается с постоянно развивающихся профессионалов. Именно поэтому, развивая всеукраинскую сеть центров ментального здоровья "Повернення", мы сосредотачиваемся не только на создании современных центров, но и на системном развитии специалистов", - говорит Светлана Гриценко, руководитель проекта "Повернення".

По состоянию на конец октября 2025 года проведено более 60 образовательных мероприятий в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами. По словам Светланы Гриценко, цель проекта - ввести в Украине самые высокие стандарты поддержки ментального здоровья для тех, кто пережил последствия войны.

В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети &quot;Повернення&quot;Фото: в центре есть палата стационара (пресс-служба)

В новом центре обустроили три кабинета специалистов для индивидуальной и семейной психологической помощи, комнату групповой терапии, двухместную палату дневного стационара с медицинскими многофункциональными электрическими кроватями, манипуляционную, ординаторскую, комнату отдыха персонала, инвентарную, гардероб, рецепцию и инклюзивные санузлы.

Центр обеспечен всем необходимым оборудованием - от компьютерной техники и мультимедийного проектора до системы психологической разгрузки Shiftwave System (США). Есть материалы для арттерапии, настольные игры, инвентарь для занятий йогой, а также профессиональная библиотека психологии и психотерапии.

В кропивницком центре "Повернення" с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости - кейс-менеджеры, социальные работники, специалисты по сопровождению ветеранов.

В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети &quot;Повернення&quot;Фото: в кропивницком центре "Повернення" работает мультидисциплинарная команда (пресс-служба)

Такой подход обеспечивает комплексную поддержку - от первичного консультирования до длительной терапии и социальной адаптации.

"Для нас самое важное - видеть за каждым обращением человека, а не диагноз. В центре "Повернення" мы создаем пространство, где можно почувствовать безопасность и доверие с первых минут. Здесь нет стигмы, нет осуждения - есть принятие, поддержка и профессиональная работа специалистов. Мы заботимся о конфиденциальности каждого, ведь именно с уважения к личным границам начинается настоящее восстановление", - подчеркивает Антонина Куринная, заведующая центром ментального здоровья "Повернення" в Кропивницком.

В Кропивницком открылся 4-й центр ментального здоровья всеукраинской сети &quot;Повернення&quot;Фото: центр "Повернення" - пространство, где можно почувствовать безопасность и доверие с первых минут (пресс-служба)

Специалисты центра практикуют действенные подходы, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, травмоориентированная терапия, техники стабилизации, саморегуляции, групповая терапия и кризисное консультирование.

Особое внимание уделяется созданию безопасной среды, эмпатийному отношению и постепенному восстановлению психической стойкости пациентов.

Центры ментального здоровья "Повернення" оказывают бесплатную помощь военным, ветеранам и их семьям.

На первом этапе проекта "Повернення" предусмотрено открытие 20-25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они смогут обеспечивать профессиональную помощь более 100 тысячам военных и членам их семей.

