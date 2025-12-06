В Луцке на фоне атаки дронов прогремели взрывы: произошел пожар

В Луцке прогремели взрывы на фоне утренней атаки российских дронов, которые зашли на область с нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram и "Суспільне".
Воздушные силы в 6:19 предупредили о движении ударных дронов со стороны Ровенской области, после чего городской голова сообщил, что в город направлялись три российских дрона с разных направлений.
Первые взрывы прогремели около 7:20, в это время работала противовоздушная оборона. Уже через несколько минут в городе снова зафиксировали повторные звуки взрывов.
После ударов в одном из микрорайонов заметили сильное задымление.
По данным городского головы, в результате атаки вспыхнули продуктовые склады.
В ночь на 6 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу после взлета российского МиГ-31К и возможных ракетных пусков. В направлении столицы зафиксировали скоростные цели, ПВО отработала сразу. О последствиях атаки по Киеву пока не сообщают.
В Киевской области из-за российской атаки получили ранения три человека. В Вышгородском районе травмы получила 46-летняя женщина, ее доставили в больницу. Еще одна жительница получила легкие ранения на месте. В Фастове пострадал 42-летний мужчина.
Кроме того, на одном из участков железной дороги из-за атаки были повреждены пути, поэтому "Укрзализныця" внесла изменения в расписание пригородных поездов, что повлияло на несколько маршрутов в столичном регионе.