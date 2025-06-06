В Луцке усилят патрулирование после ночного удара: в чем причина

Рудницкий рассказал, что провел заседание Совета обороны Волынской области. В первую очередь обсуждался вопрос безопасности и правопорядка.

"В пострадавших районах города люди беспокоятся за сохранение личного имущества в домах, подвергшихся разрушениям. Поэтому дал поручение руководителям силовых структур усилить патрулирование, особенно в ночное время", - уточнил глава ОВА.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения режима информационной тишины.

"Публикация фото или видео работы сил ПВО, мест попаданий или обломков может сыграть на руку врагу. Призываю жителей области быть ответственными и не распространять такие материалы", - объяснил Рудницкий.