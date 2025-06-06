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В Луцке число пострадавших из-за удара России возросло до 30

Фото: в Луцке из-под завалов достали тело погибшего (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Луцке спасатели продолжают разбирать завалы после ночной атаки России. Известно уже о 30 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

"Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1998 г.р. из-под завалов разрушенной 9-этажки. Количество пострадавших возросло до 30 человек", - сказано в сообщении ГСЧС. 

 

Фото: спасатели разбирают завалы в Луцке (t.me/dsns_telegram)

Спасатели уточнили, что на месте также работают волонтеры Красного Креста, психологи ГСЧС и все необходимые службы. 

Там также развернули "Пункт несокрушимости" для помощи жителям. 

Удар по Луцку

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами и ракетами.

Одной из целей россиян стал Луцк. По нему они запустили 15 дронов и шесть ракет.

Уже днем стало известно, что под завалами обнаружили тело молодого парня. Спасатели начали его деблокировать.

Также в Луцке местные власти распорядились усилить патрулирование, поскольку жители, чье жилье было повреждено в результате атаки, опасаются, что у них могут украсть имущество.

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ЛуцкГСЧСВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов