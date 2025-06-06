В Луцке число пострадавших из-за удара России возросло до 30

Удар по Луцку

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами и ракетами.

Одной из целей россиян стал Луцк. По нему они запустили 15 дронов и шесть ракет.

Уже днем стало известно, что под завалами обнаружили тело молодого парня. Спасатели начали его деблокировать.

Также в Луцке местные власти распорядились усилить патрулирование, поскольку жители, чье жилье было повреждено в результате атаки, опасаются, что у них могут украсть имущество.

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