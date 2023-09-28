Во Львовской области установят дополнительные блокпосты и ограничат движение во время комендантского часа

Совет обороны Львовской области принял решение об усилении ситуации с безопасностью. Для этого в области будут установлены дополнительные блокпосты, а также ограничено движение транспорта во время воздушной тревоги и комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию.

Сегодня, 28 сентября, первый заместитель начальника Львовской ОГА Андрей Годик сообщил, что во время заседания Совета обороны Львовской области были заслушаны отчеты силовиков и военных области. После чего было принято усиление мер с целью обеспечения ситуации безопасности в области.

"Это особенно касается начала отопительного сезона. Один из моментов усиления мер безопасности - установление дополнительных блокпостов", - говорит чиновник.

В то же время, по словам пресс-секретаря СБУ во Львовской области Роксоланы Яворской, такие меры нужны для того, чтобы не допустить совершения разного рода провокаций, дестабилизации общественно-политической ситуации и проникновения диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершать диверсии и теракты в регионе.

Годик также сообщил, что во время воздушных тревог и комендантского часа на некоторых участках будет ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта.

"Это делается для того, чтобы наши защитники неба могли активно выявлять "шахеды". Транспорт создает определенный шум. А нашим защитникам нужна максимальная тишина, чтобы обеспечить нашу безопасность", - говорит первый заместитель начальника Львовской ОГА.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с отключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

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