В Киевской области мужчина бросил гранату на улице: ранил себя и женщину
В Сквирской общине Киевской области мужчина кинул гранату на улице. Он ранил себя и прохожую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
По информации правоохранителей, мужчина кинул гранату, когда вышел из местного магазина. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы.
Об инциденте полицейским сообщила свидетель. Она также рассказала о приметах внешности и одежде злоумышленника. После этого правоохранители начали розыск.
Вечером того же дня мужчину задержали. Выяснилось, что гранату он нашел в селе при помощи металлоискателя еще в начале апреля этого года. Он забрал ее себе и сохранял дома.
У злоумышленника уже были проблемы с законом из-за того, что он избил знакомую и хранил холодное оружие. Его поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, 9 июня в Луцке в отделении почты прогремел взрыв. Позже выяснилось, что мужчина случайно подорвал там гранату. Он получил ранения.
Также 10 июня в Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки. В результате этого осколочные ранения получила женщина.
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