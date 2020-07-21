Луцький терорист відпустив трьох заручників

Максим Кривош, який захопив заручників у Луцьку, відпустив трьох людей. Це літня жінка, підліток і молода дівчина.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його заступник Антон Геращенко.

"Тільки що перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників", - повідомив Геращенко.

Зазначимо, у вівторок вранці в Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівку і зброю.

Нагадаємо, СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

Арсен Аваков повідомив, що, зі слів терориста, заручники знаходяться в нормальному стані, а правоохоронці вже встановили з нею контакт.

Крім того, стали відомі подробиці про луцького терориста Максима Кривоша; за даними поліції, у нього кілька судимостей.