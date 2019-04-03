У Луцьку завершиться опалювальний сезон 5 квітня

У Луцьку (Волинська область) опалювальний сезон 2018-2019 офіційно завершиться 5 квітня. Дане рішення було прийнято 3 квітня на засіданні виконавчого комітету міської ради, передає пресс-служба Луцької міської ради.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зазначив, що з-за істотного підвищення середньодобової температури повітря, а також з-за численних звернень мешканців міста за високі параметри опалення в квартирах, виникла необхідність призупинення опалення. Він запропонував призупинити подачу теплоносія у житлові будинки з 5 квітня 2019 року.

Крім того, перший заступник мера Григорій Недопад запропонував у разі зниження температури повітря, подачу тепла в житлові будинки та інших приміщень відразу буде відновлено.

Члени виконавчого комітету одноголосно підтримали проект рішення з зміною.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській міській державній адміністрації прийняли рішення завершити отопилельный сезон 6 квітня.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за 4 роки.