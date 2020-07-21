У Луцьку розпочався штурм автобуса із заручниками, затриманий терорист

Правоохоронці затримали чоловіка
У Луцьку розпочався штурм автобуса, в якому знаходилися заручники. Правоохоронці затримали Максима Кривоша.
Про це повідомив Арсен Аваков в Twitter.
Чоловік почав випускати заручників, після чого правоохоронці поклали на землю чоловіка і заламали йому руки.
На місці події пролунав потужний вибух. Біля автобуса стоять важка техніка, БТР і "швидка".
Нагадаємо, Кривоша відпустив трьох заручників після розмови з Зеленським.
Пізніше президент Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу терориста.