Луцк в шаге от безвластия? Мэр города и секретарь совета синхронно подали в отставку

Городской голова Луцка Игорь Полищук подал заявление о сложении своих полномочий. Вместе с ним заявление написал и секретарь горсовета Юрий Безпятко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документов на сайте городского совета накануне сессии, которая запланирована на 25 марта 2026 года.
Луцк оказался на пороге серьезных кадровых изменений: городской голова Игорь Полищук инициировал досрочное прекращение своих полномочий. Соответствующий проект решения появился на официальном сайте городского совета накануне очередной сессии.
Официальное основание: В основе проекта решения лежит личное заявление Игоря Полищука. Мэр просит уволить его с должности по собственному желанию.
Процедура: Вопрос вынесен на рассмотрение 90-й сессии городского совета, которая начнется 25 марта в 10:00. Судьбу отставки будут решать депутаты путем голосования.
Последствия решения: Если депутаты поддержат проект, полномочия мэра прекратятся в тот же день - 25 марта 2026 года. Также Полищук будет выведен из состава исполнительного комитета.
Согласно тексту документа, при увольнении городскому голове должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков, накопленные за период работы, а также за дополнительные дни отдыха.
Несмотря на резонансность документа, на официальных страницах Игоря Полищука в соцсетях никаких объяснений или анонсов отставки нет.
Последние публикации мэра касаются будничных дел: заседание совета ветеранов и вручение государственных наград семьям погибших героев.
Никаких комментариев относительно причин такого решения глава города пока не предоставлял.
Окончательную точку в этой истории поставят депутаты завтра утром. Согласно законодательству, в случае принятия отставки, обязанности городского головы обычно перейдут к секретарю городского совета до избрания нового главы общины.