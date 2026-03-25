Луцк в шаге от безвластия? Мэр города и секретарь совета синхронно подали в отставку

Луцк оказался на пороге серьезных кадровых изменений: городской голова Игорь Полищук инициировал досрочное прекращение своих полномочий. Соответствующий проект решения появился на официальном сайте городского совета накануне очередной сессии.

Что известно на данный момент?

Официальное основание: В основе проекта решения лежит личное заявление Игоря Полищука. Мэр просит уволить его с должности по собственному желанию.

Процедура: Вопрос вынесен на рассмотрение 90-й сессии городского совета, которая начнется 25 марта в 10:00 . Судьбу отставки будут решать депутаты путем голосования.

Последствия решения: Если депутаты поддержат проект, полномочия мэра прекратятся в тот же день - 25 марта 2026 года. Также Полищук будет выведен из состава исполнительного комитета.

Денежные выплаты и технические детали

Согласно тексту документа, при увольнении городскому голове должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков, накопленные за период работы, а также за дополнительные дни отдыха.

Странная тишина в инфопространстве

Несмотря на резонансность документа, на официальных страницах Игоря Полищука в соцсетях никаких объяснений или анонсов отставки нет.

Последние публикации мэра касаются будничных дел: заседание совета ветеранов и вручение государственных наград семьям погибших героев.

Никаких комментариев относительно причин такого решения глава города пока не предоставлял.

Что дальше?

Окончательную точку в этой истории поставят депутаты завтра утром. Согласно законодательству, в случае принятия отставки, обязанности городского головы обычно перейдут к секретарю городского совета до избрания нового главы общины.