Луценко: конфісковані 1,5 млрд гривень оточення Януковича скоро надійдуть до бюджету

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

За словами Луценка, ці гроші надійдуть на рахунки Держказначейства

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

"ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку армії", - написав Луценко.

Нагадаємо, 27 грудня Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського в розтраті "грошей Януковича" при їх спецконфіскації.

РБК-Україна писало, що Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. В той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в Ощадбанку на рахунки Державного казначейства.