Луценко: відбувся суд не тільки над Януковичем, але і над Путіним

Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

Луценко прокоментував вирок Януковичу

Відбувся суд не тільки над Януковичем, але і над Путіним, тому що в рішенні суду чітко зазначено, що окупація Криму та частині українського Донбасу, що здійснена Росією, прикривалася листом колишнього президента України. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи вирок Оболонського районного суду Києва по справі про державну зраду і пособництво в агресивній війні, за яким Віктор Янукович засуджений до 13 років позбавлення волі, повідомляє РБК-Україна.

"Отже, це крок до майбутніх міжнародних судів за військові злочини проти України", - зазначив Луценко.

На думку генпрокурора, це рішення суду є історичним.

"Це рішення покарало за зраду в ім'я всіх тих людей, які віддали свої життя, не зрадивши своїй країні. Сотня убитих на Майдані, тисячі вбитих на війні, яка почалася через лист, підписаний Януковичем, до президента РФ про введення військ. Це все шлях зради, який отримав юридичну оцінку. Янукович - злочинець, він - державний зрадник, він пособник того, хто розв'язав агресивну війну проти України", - наголосив Луценко.

За його словами, Генпрокуратура впевнена у своїх доводах, тому буде брати участь і в Апеляційному суді.

"Впевнений, що злочин буде оцінено як злочин і там", - зазначив керівник ГПУ.

Луценко також заявив, що це не єдиний процес, а тільки початок.

"В судах знаходяться справи Єфремова, Лавриновича, Арбузова, Курченка, Клименка, Ставицького, багатьох інших членів антидержавної організованого злочинного угрупування Януковича. Цей суд є попередженням для всіх майбутніх і нинішніх високопоставлених чиновників України. Жодна посада не дає гарантій уникнути відповідальності за пограбування і зраду України. Закон один для всіх, і на все приходить час розплати", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 24 січня районний суд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні. Янукович отримав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. У вироку зазначається, що дії Росії в Криму кваліфікуються як акт агресії, а дії Януковича - як пособництво в цьому.