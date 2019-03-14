Луценко розповів, що потрібно для передачі справи Гандзюк до суду

Фото: Юрій Луценко (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Зокрема, необхідно провести експертизи з підозрюваними

Справа херсонської активістки Катерини Гандзюк може бути передана до суду після проведення ряду експертиз. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування нападів на громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з підозрюваними буде проведена психологічна експертиза з перевіркою на поліграфі.

"Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні і передачі справи до суду нам необхідно провести психологічні експертизи з використанням поліграфа щодо встановлених підозрюваних. Отримати висновок експертів за результатом проведення судово-медичної експертизи. Легалізувати матеріали негласних слідчих розшукових дій, здійснити остаточну кваліфікацію, скласти остаточні підозри, провести ряд міжнародних правових дій. Після цього справа може бути передана до суду", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть перекваліфікувати.

Як писало РБК-Україна, СБУ допитала майже 400 свідків у справі щодо вбивства Гандзюк.

Додамо, Шевченківський райсуд столиці продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Гандзюк до 3 липня 2019 року.