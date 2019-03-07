Луценко розповів деталі по справі підкупу кандидата у президенти

За словами Луценка, Валерій Дубіль являється замовником шантажу та підкупу кандидата Юрія Тимошенка

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал детали по делу подкупа кандидата в президенты на выборах 2019 - Юрия Тимошенко. Об этом на брифинге относительно попытки подкупа одного из кандидатов в президенты Украины заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, Тарас Костанчук глава партии и его соучастник Ищенко договаривались о подкупе в переписке.

"Вчера ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали Костанчука Тараса и Ищенко Александра, которые осуществляли препятствование деятельности субьекту избирательного процесса - Юрию Тимошенко. Они предложили Тимошенко, как стало известно, снять свою кандидатуру за финансовое вознаграждение", - сказал Луценко.

На брифинге продемонстрировали скриншоты переписки с организатором этого преступления.

"Валерий Дубиль очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата Юрия Тимошенко", - сказал Луценко.

Напомним, кандидату в президенты на выборах 2019 Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться. Сам Тимошенко сразу обратился в Генпрокуратуру. Тех, кто предлагали средства задержали.