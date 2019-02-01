Луценко прокоментував присутність на зборах БПП

"Я прийшов на збори з тієї причини, що люблю свою країну", заявив Генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал ситуацию с присутствием на собрании партии "Блок Петра Порошенко". Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Я пришел на собрание, посвященное заслушиванию действующего президента, по той причине, что люблю свою страну. Я пришел на то собрание, потому что Путин заявил, что его устраивает любой президент кроме Порошенко. Для меня это вызов. Я считаю, что президент РФ не имеет права диктовать свои предпочтения. Я ни за кого не буду агитировать. Но я за то, чтобы страна поддержала президента, который на деле создал армию. Я буду выступать за того кандидата, кто разбирается в международной политике. Человек, который делает то, что не сделали наши предки, должен быть президентом. Это должен быть человек, который защищает язык, веру и т.д.", - сказал Луценко.

Луценко заявил, что пришел на форум сказать, что он выступает "за суверенную Украину".

Напомним, форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент Украины Петр Порошенко объявил о своем участии в выборах-2019, прошел 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Во время форума Луценко напомнил об уголовной ответственности за нарушение закона на выборах.