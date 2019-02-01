Луценко прокоментував вирок Януковичу

За словами Луценка, вирок означає, що "жоден чиновник не може бути впевнений, що РФ захистить його"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Россия не выдает тех, кто ей служит. Янукович и его шайка, которая грабила Украину… Надежды на то, что он сюда приедет, тогда не было. Судья Девятко долгие два года вел этот процесс. В конце концов Янукович услышал свой приговор. Он преступник, осужденный в Украине, уже в третий раз. Этот приговор не только для Януковича. Этот приговор означает, что ни один чиновник не может быть уверен, что Москва защитит его", - сказал он.

Он добавил, что приговор Януковичу важен для имиджа Украины.

"Этот приговор важен для имиджа Украины. Мы теперь можем сказать четко, что судом была установлена ​​государственная измена экс-президента. Я как генпрокурор принял решение не подавать апелляцию на этот приговор, а сосредоточиться на других производствах", - добавил он, добавив, что "как только парламент примет одно необходимое решение, то мы сразу стартуем".

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отметим, что срок исчисляется с момента задержания.

Как писало РБК-Украина, защита Януковича в деле о госизмене подаст апелляцию на приговор, по которому экс-президент осужден на 13 лет тюрьмы. Адвокат Януковича Александр Горошинский также назвал вынесенный Януковичу приговор политическим преследованием.