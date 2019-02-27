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Луценко прокоментував скасування статті про незаконне збагачення

Новини » Політика    27.02.2019 - 15:06
Луценко прокоментував скасування статті про незаконне збагачення
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор заявив, що не було жодного рішення по розслідуваннях справ топ-чиновників

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що по статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, яку скасував Конституційний суд, не було жодного рішення. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Луценка, треба внести новий законопроект.

"Наш антикорупційний комітет підготував законопроект, який не можна застосувати на практиці. Не було жодного рішення по розслідуваннях справ топ-чиновників. Їх немає. Тому очевидно, що треба поправити закон. І діяти у рішучому напряму", - сказав він на брифінгу.

Відзначимо, що рішення КСУ призведе до закриття 50 справ проти топ-корупціонерів, які наразі розслідує НАБУ, а також до закриття проваджень щодо всіх справ, які наразі слухаються в судах.

Раніше повідомлялось, що Петро Порошенко невідкладно внесе до парламенту новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. У новому законі будуть враховані зауваження Конституційного суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в матеріалі "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників" говорилось про те, що скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвіз.

З питання про незаконне збагачення в Раді утворилася "конституційна більшість" Порошенко врахує зауваження КСУ в новому проекті про незаконне збагачення
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