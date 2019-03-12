Луценко пригрозив "швидким покаранням" порушникам на виборах

Перед виборами 2019 силовики прийшли до спільної позиції

Нарушителей на выборах 2019 ждет "быстрая" реакция правоохранителей и, соответственно, наказание. Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметил, что на совещании в ЦИК силовые ведомства пришли к общей позиции по выборам, которая заключается в недопустимости нарушений со стороны любых субъектов. Он также пригрозил нарушителям быстрой реакцией правоохранителей.

"Любой член избирательной комиссии, который выдаст бюллетень на имя человека, который, например, находится за границей, быстро будет наказан. Сразу после выборов МВД истребует списки избирателей и корешки бюллетеней. Будет быстрое и понятное наказание…Также МВД будет задерживать за подкуп избирателей и быстро давать оценку. Кроме того, при всем накале страстей, на участках необходимо обеспечить спокойствие. Если кто-либо будет вести себя агрессивно, эти люди будут быстро задержаны", - отметил Луценко.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что выборы будет охранять 134 381 сотрудник МВД.

Напомним, ранее Аваков заявил, что наблюдатели от "Национальных дружин" не будут вмешиваться в избирательный процесс силовым способом.

Ранее также сообщалось, что полиция открыла 142 дела за нарушение избирательной кампании.