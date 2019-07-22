Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи "Ощадбанку", - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили, що генеральний прокурор Юрій Луценко необґрунтовано змінив підслідність справи "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НАБУ в Facebook.

Як повідомляється, у п'ятницю, 19 липня, Луценко ухвалив рішення про передачу справи про розкрадання 20 млн доларів в "Ощадбанку" до слідчих Національної поліції. В антикорупційному відомстві додали, що такі дії генпрокурора прямо порушують вимоги Кримінально-процесуального кодексу.

"Зміна підслідності у справі заволодіння 20 млн дол. США державного АТ "Ощадбанк", в межах якої детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру 12 особам, за слідчими Нацполіції України є неприпустимою та прямо порушує вимоги КПК України", - йдеться в спільній заяві відомств.

Крім того, в антикорупційних органах закликали Луценка повернути кримінальне провадження Національному антикорупційному бюро "для притягнення винних до відповідальності".

Нагадаємо, у березні джерела в Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили про призупинення досудового слідства по справі щодо розкрадання грошей в "Ощадбанку". Зазначалося, що слідство було призупинене через виконання міжнародних правових доручень.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року у справі про розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку" затримали 10 осіб, в тому числі сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.