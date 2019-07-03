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Луценко призначив ще одного заступника


Луценко призначив Сергія Кізя заступником генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сергія Кізя заступником генпрокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Повідомляється, що наказ про призначення був підписаний 3 липня.

"В середу, 3 липня 2019 року, наказом генерального прокурора України Юрія Луценка у відповідності з рекомендацією Ради прокурорів України на посаду заступника Генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3 класу Сергія Кізя", - повідомили в ГПУ.

Кізя на цю посаду рекомендувала Рада прокурорів. В органах прокуратури працює з 2002 року. До цього Кізь посаду начальника департаменту організації та процесуального керівництва у справах, підслідних Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку. Єнін зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". Він додав, що в політику не збирається. Єнін був призначений заступником генерального прокурора України у червні 2016 року.

Раніше лідер президентських перегонів Володимир Зеленський анонсував звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Зокрема, він заявив про свій намір після інавгурації змінити кадрову політики та призначати нових людей.

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