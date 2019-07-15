Луценко виключає передачу Вишинського Росії

Генеральний прокурор Юрій Луценко виключає передачу головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського Росії. Про це Луценко заявив на брифінгу після допиту в НАБУ, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор підкреслив, що формально Вишинський є українським громадянином, а тому передача його в РФ неможлива.

"Генпрокурор не може коментувати суд, прошу вибачення. Мені це заборонено, але якщо говорити про Вишинського - це дуже серйозна справа, і за різними оперативними і розвідувальними джерелами мені відомо про те, що Вишинський - це людина, яка найбільше цікавить господарів Кремля. При цьому потрібно мати на увазі, що Вишинський формально є громадянином України, тому передача його в Росію неможлива. Принаймні, до того часу, поки суд не винесе рішення по його справі. Якщо суд його виправдає, він буде вільною людиною... Якщо суд його засудить, то він зможе зробити це (покинути країну, - ред.) тільки після відбуття покарання", - зазначив глава ГПУ.

Нагадаємо, суд зі зміни запобіжного заходу головному редактору видання "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському перенесли на 19 липня.

Як писало РБК-Україна раніше, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. В ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру в ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Варто зазначити, що в червні президент Росії Володимир Путін думав про можливість обміну українського політв'язня Олега Сенцова на Кирила Вишинського.