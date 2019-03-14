Луценко допускає перекваліфікацію справи Гандзюк

​​​​​​​Справа може бути перекваліфікована після завершення судово-медичної експертизи

Дело убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут переквалифицировать. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания ВСК по вопросам расследования нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор напомнил, что сейчас дело квалифицируется по статье 115 Уголовного кодекса - "умышленное убийство".

"Дело квалифицируется по статье 115 Уголовного кодекса, то есть "умышленное убийство". От выводов экспертизы будет зависеть правильность этой квалификации", - заявил Луценко.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза по убийству будет на днях завершена.

"Если экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти есть, то это 115-я. Если иначе, то допускаю, что будет изменена квалификация", - отметил генпрокурор.

Напомним, ранее анонсировалось, что Луценко планирует принять участие в заседании ВСК по вопросам расследования сведений по нападениям на активистов и дела Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, Временная следственная комиссия Верховной рады по делу Екатерины Гандзюк и по вопросам расследования нападений на активистов планирует в апреле провести 2 выездных заседания.

Так, Рада 28 февраля 2019 года продолжила работу ВСК по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.