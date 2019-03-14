Луценко візьме участь у засіданні ТСК у справі Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

ТСК у справі Гандзюк планує сьогодні заслухати керівників правоохоронних органів

Генеральний прокурор Юрій Луценко планує взяти участь у засіданні тимчасової слідчої комісії з питань розслідування відомостей щодо нападів на активістів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Зазначимо, що ТСК у справі Катерини Гандзюк планує у четвер заслухати керівників правоохоронних органів з питань стану розслідування справ щодо нападів на громадських активістів.

"Генеральний прокурор планує взяти участь. Про що буде йти мова, почуєте", - повідомила Сарган.

Першим питанням порядку денного засідання є заслуховування Генерального прокурора України, голови СБУ Василя Грицака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної ради по справі Катерини Гандзюк та з питань розслідування нападів на активістів планує в квітні провести 2 виїзних засідання.

Додамо, Рада 28 лютого 2019 року продовжила роботу ТСК з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів.