ТСК у справі Гандзюк проведе виїзні засідання у квітні

Фото: Борислав Береза (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання перенесли на квітень, оскільки у березні нардепи зайняті у виборчому процесі

Тимчасова слідча комісія Верховної ради по справі Катерини Гандзюк та з питань розслідування нападів на активістів планує у квітні провести 2 виїзних засідання. Про це повідомив голова комісії, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перше засідання має відбутись у Сєверодонецьку у справі вбитого депутата Сергія Самарського. А друге засідання щодо нападів на активістів планується у Харкові.

"Хто за те, щоб в середині квітня зробити виїзне засідання до Сєвєродонецька у справі Самарського. Хто за? Одноголосно. Друге питання, чи можемо ми вже після другого туру (виборів президента, - ред.) зробити виїзне засідання до Харкова?.. Наприкінці квітня провести засідання ТСК у Харкові. Одноголосно. Дату ми визначимо пізніше", - повідомив Береза.

У свою чергу перший віце-спікер Верховної ради Ірини Геращенко пояснила, що виїзні засідання ТСК необхідно відкласти на квітень, адже у березні депутати зайняті у виборчому процесі.

"Теоретично ми можемо планувати все, що завгодно. Але найближчий несесійний тиждень є останнім тижнем перед виборами. Тому депутати можуть бути зав'язані на роботі у виборчому процесі", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, Рада раніше 28 лютого 2019 року продовжила роботу ТСК з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

Додамо також, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що ТСК Ради не передавала Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України ніякої офіційної інформації у справі про вбивство херсонської активістки Гандзюк.