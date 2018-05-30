Порошенко зустрівся із Бабченком

Бабченко подякував СБУ за порятунок його життя

Російський журналіст Аркадій Бабченко подякував Службі безпеки України (СБУ) за те, що врятувала його життя та попередила більш масштабні теракти в державі. Про це Бабченко сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба глави держави.

"Дякую СБУ за те, що вони врятували моє життя. Але це все ж не так важливо, як те, що попередили більш масштабні теракти, тому що вони хотіли робити щось більше. ФСБ працює, ФСБ заходить, гроші сюди заходять і гібридну війну вони ведуть. І це, звісно, не варто недооцінювати", - наголосив журналіст.

Він зазначив, що про початок спецоперації йому повідомили місяць тому.

"Мені повідомили про це місяць тому і за цей місяць я бачив як люди працюють. Я бачив як вони пашуть, я бачив, як вони "риють носом" - ми постійно були на зв’язку. І оці хлопці, які працюють "на землі" - вони постійно приїжджали, ми проговорювали деталі і працювали. От вони справді достойні поваги", - сказав Бабченко.

Петро Порошенко назвав операцію СБУ успішною, а порятунок Бабченка - третім днем народження журналіста та "днем народження великої 45-мільйонної нації, яка склала іспит на державність".

"Ми нарешті навчилися захищати. Захищати країну, захищати її громадян і робити це надзвичайно професійними зусиллями нової СБУ, яка здатна складати іспити будь-якої складності", - наголосив Порошенко.

Також президент доручив голові СБУ Василю Грицаку організувати цілодобову охорону для нього і його родини.

"Бо Москва не заспокоїться. В мене, так само, як і в тебе, з цього приводу немає жодних ілюзій", - додав президент, звертаючись до Бабченка.

Аркадій Бабченко Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадий Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні. Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава СБУ Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня. Його вбивство було інсценовано з метою викриття замовників, котрі реально планували усунути журналіста. Попередньо замовником вважаються спецслужби РФ. Також СБУ оприлюднила відео затримання організатора замаху на вбивство Бабченка.