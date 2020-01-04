Лутковська: видача екс-"беркутівців" була головною умовою РФ для обміну

Видача колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", причетних до розстрілу протестувальників на Майдані, та "харківських терористів" була головною умовою Росії для проведення обміну утримуваними особами. Про це заявила представник України в Тристоронній контактній групі Валерія Лутковська в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Лутковської, видачу екс-"беркутівців" та обвинувачених у скоєнні теракту в Харкові вимагала Російська Федерація. Вона додала, що дані особи перебували у списках на обмін ще з 2015 року.

"І "харківська група", і екс-"беркутівці" були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було прийняте рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу", - пояснила вона.

Лутковська зазначила, що після виведення екс-"беркутівців" та "харківських терористів" зі списків на обмін Росія відмовилася звільняти українських спецпризначенців, які перебували у полоні контрольованих Кремлем бойовиків.

"У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум 5 наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Лутковська повідомляла, що у полоні контрольованих Росією бойовиків на Донбасі перебувають ще близько 300 українських громадян. Близько 200 осіб знаходяться на території ОРДЛО без документів.