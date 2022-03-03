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Сьогодні нас хотіли знищити, - мер Маріуполя звернувся до жителів міста

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Україна, Четвер 03 березня 2022 01:08
Сьогодні нас хотіли знищити, - мер Маріуполя звернувся до жителів міста Фото: Маріуполь пережив найважчий день (acebook.com/mariupolrada.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Маріуполь пережив найважчий день за всі 7 років війни. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Сьогодні був найважчий і жорстокий день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас всіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні Сили України, Національна гвардія і полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас з вами", - заявив мер.

За його словами, окупанти пошкодили в результаті обстрілів критично важливу інфраструктуру. Тому комунальні служби міста будуть намагатися зробити все можливе, щоб повернути в будинки мешканців світло, газ і воду.

"Сьогодні наші героїчні лікарі живуть в наших лікарні і рятують нас з вами. Та й ви, дорогі маріупольці - великі герої. Ми з вами сьогодні боремося за нашу свободу. За нашу землю. За наш рідний Маріуполь. Ми ні на кого не нападали. Ми у себе вдома. А значить з нами Бог. З нами Правда. А значить з нами буде Перемога", - сказав мер Маріуполя.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли важливе підприємство Маріуполя. Це ставить під загрозу життєдіяльність міста.

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