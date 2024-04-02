Лунин заключил контракт с маркетинговым агентством: оно связано с гуру трансферов
Голкипер мадридского "Реала" подписал договор с основанной суперагентом Жорже Мендешем компанией Polaris Sports.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram агентства.
Вратарь сборной Украины стал клиентом португальской компании. Polaris Sports занимается имиджевыми делами звездных спортсменов вроде Кейлора Наваса, Бернарду Силвы, Жозе Моуринью и других.
Мендеш основал агентство для подопечных своей компании Gestifute. Большинство футболистов в портфеле посредника представляют Португалию. В частности, с ним сотрудничали бывшие исполнители мадридского "Реала" Пепе, Коэнтрау и Роналду.
В декабре появилась информация, что Лунин пополнил звездную компанию Gestifute. В менеджменте мадридского "Реала" якобы отрицательно восприняли сотрудничество украинца с агентством Мендеша. Фактически все его клиенты покидали Сантьяго Бернабеу на минорной ноте.
Андрей Лунин в составе "Реала"
В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.
На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.
В общей сложности провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, 15 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, ранее Довбик дублем приложился к победе "Жироны" над "Бетисом" в Ла Лиге.
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