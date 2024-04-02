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Лунин заключил контракт с маркетинговым агентством: оно связано с гуру трансферов

Мадрид, Вторник 02 апреля 2024 11:28
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Лунин заключил контракт с маркетинговым агентством: оно связано с гуру трансферов Фото: Андрей Лунин углубил сотрудничество с именитым посредником (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер мадридского "Реала" подписал договор с основанной суперагентом Жорже Мендешем компанией Polaris Sports.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram агентства.

Вратарь сборной Украины стал клиентом португальской компании. Polaris Sports занимается имиджевыми делами звездных спортсменов вроде Кейлора Наваса, Бернарду Силвы, Жозе Моуринью и других.

Мендеш основал агентство для подопечных своей компании Gestifute. Большинство футболистов в портфеле посредника представляют Португалию. В частности, с ним сотрудничали бывшие исполнители мадридского "Реала" Пепе, Коэнтрау и Роналду.

В декабре появилась информация, что Лунин пополнил звездную компанию Gestifute. В менеджменте мадридского "Реала" якобы отрицательно восприняли сотрудничество украинца с агентством Мендеша. Фактически все его клиенты покидали Сантьяго Бернабеу на минорной ноте.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, 15 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее Довбик дублем приложился к победе "Жироны" над "Бетисом" в Ла Лиге.

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