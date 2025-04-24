Лунин и еще две звезды "Реала" не сыграют с "Барселоной" в финале Кубка Испании

Наибольшие сложности у Королевского клуба возникли в линии защиты.

Во время игры против "Хетафе" (1:0) в 33-м туре Ла Лиги повреждение получил австрийский защитник Дэвид Алаба. Карло Анчелотти заменил его на Эдуардо Камавингу, но и француз заканчивал поединок с травмой.

"Они получили мышечные повреждения. Думаю, что у Алабы и Камавинги мало шансов восстановиться до субботнего матча против "Барселоны", - признался наставник мадридцев после матча.

Есть и хорошие новости. Лучший бомбардир "Реала" в этом сезоне Килиан Мбаппе, который пропустил поединок против "Хетафе" из-за травмы лодыжки, уже в норме. Скорее всего, француз выйдет в финале в стартовом составе.

Ранее также стало известно решение тренера о вратаре на финальный поединок. Еще на старте сезона Анчелотти пообещал украинскому голкиперу Андрею Лунину, что в Кубке Испании ворота будет защищать именно он. Итальянец держал слово. Лунин провел за "сливочных" все матчи в текущем розыгрыше турнира, начиная с 1/16 финала: против "Депортиво Минеро" (5:0), "Сельты" (5:2), "Леганеса" (3:2) и "Реал Сосьедада" (1:0 и 4:4). Однако в решающем матче место в воротах будет отдано конкуренту нашего голкипера - бельгийцу Тибо Куртуа.

Причины - и травма украинца, из-за которой он пропустил несколько недель. И тот факт, что после фиаско в Лиге чемпионов Анчелотти не хочет рисковать и планирует положиться в принципиальной игре с "Барселоной" на лучших доступных исполнителей команды.

Ранее появилась информация, что кубковый финал может стать последним матчем Анчелотти во главе "Реала". Так это или нет - пока доподлинно неизвестно. Но в любом случае итальянцу очень важно добыть трофей.

Финальный матч Кубка Испании стартует в субботу, 26 апреля в 23:00 по киевскому времени.

Кубок Испании - за этот трофей поборются "Реал" и "Барса" (фото: x.com/copadelreyrfef)