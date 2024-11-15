Лунин в роли супергероя: Ла Лига оригинально отметила исторический пас украинца
Испанская Ла Лига, подытоживая 13-тур национального первенства, интересно акцентировала внимание на действиях украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.
Отечественный голкипер не только не пропустил в матче, но и отдал голевой пас, который благодаря Винисиусу воплотился в третий гол мадридцев в ворота соперников. Статистики сразу сообщили, что украинец стал первым вратарем "Реала" в 21 веке, который оформил голевое действие.
Испанская футбольная лига не смогла проигнорировать подобный эпизод. В своих социальных сетях она превратила момент с голевым пасом украинца в комикс.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25
Украинец начал сезон в роли дублера бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Однако получил шансы выйти на поле из-за травм конкурента.
Он уже провел в воротах "сливочных" пять поединков: три в Ла Лиге и два – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил восемь голов. В двух матчах он оставил ворота в неприкосновенности.
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