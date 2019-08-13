Лунін перейшов на правах оренди в "Вальядолід"

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін продовжить кар'єру в "Вальядоліді". Про це повідомляє офіційний сайт "біло-фіолетових".

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2019/20.

Цього літа "Вальядолід" вже орендував двох гравців "Реала" - захисника Хаві Санчеса і півзахисника Хорхе де Фрутоса.

Зазначимо, що головним акціонером "Вальядоліда" є колишній нападник "Реала" і збірної Бразилії Роналдо, який знаходиться в хороших відносинах з президентом "Реала" Флорентіно Пересом. Це зіграло ключову роль в переході українця.

Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської "Зорі", але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Лунін увійшов до списку 60 найбільш талановитих футболістів світу у віці до 20 років за версією La Gazzetta dello Sport.