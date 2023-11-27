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Лунин получил обещание Анчелотти об игровом времени в "Реале" в Лиге чемпионов

Мадрид, Понедельник 27 ноября 2023 15:59
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Лунин получил обещание Анчелотти об игровом времени в "Реале" в Лиге чемпионов Фото: Андрей Лунин на тренировке "сливочных" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти раскрыл дальнейшие планы по позиции основного голкипера команды. На место в воротах претендуют украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Итальянский специалист вернется к идее с испанским вратарем в качестве основного. 29-летний кипер сборной Испании восстанавливается после разрыва отводящей мышцы.

"Важно, что Лунин был готов, когда травмировался Кепа. Думаю, что он вернется в поединке с "Гранадой"", - рассказал Анчелотти после победы над "Кадисом" (3:0).

Лунин получил шанс временно побыть "первым номером" Королевского клуба в начале ноября. Кепа травмировался на предматчевой разминке поединка против португальской "Браги" в Лиге чемпионов. Украинец сыграл 3 матча подряд во всех турнирах и будет основным в 5-м туре группового этапа главного еврокубка против итальянского "Наполи".

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, 7 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

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