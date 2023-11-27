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Лунін отримав обіцянку Анчелотті про ігровий час у "Реалі" в Лізі чемпіонів

Мадрид, Понеділок 27 листопада 2023 15:59
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Лунін отримав обіцянку Анчелотті про ігровий час у "Реалі" в Лізі чемпіонів Фото: Андрій Лунін на тренуванні "вершкових" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розкрив подальші плани щодо позиції основного голкіпера команди. На місце у воротах претендують українець Андрій Лунін та іспанець Кепа Аррісабалага.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Італійський фахівець повернеться до ідеї з іспанським воротарем у ролі основного. 29-річний кіпер збірної Іспанії наразі відновлюється після розриву відвідного м'яза.

"Важливо, що Лунін був готовий, коли травмувався Кепа. Думаю, що він повернеться у поєдинку з "Гранадою", – розповів Анчелотті після перемоги над "Кадісом" (3:0).

Лунін отримав шанс тимчасово побути "першим номером" Королівського клубу на початку листопада. Кепа травмувався на передматчевій розминці поєдинку проти португальської "Браги" в Лізі чемпіонів. Українець зіграв 3 матчі поспіль у всіх турнірах і буде основним у 5-му турі групового етапу головного єврокубка – проти італійського "Наполі".

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 22 матчі в усіх турнірах, 7 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, українці Коваленко та Маліновський оформили голи в чемпіонаті Італії.

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