Лунин героически вытащил "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов, "Бавария" одолела "Арсенал"

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Бавария" – "Арсенал" – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Киммих, 63

"Манчестер Сити" – "Реал" – 1:1, пенальти – 3:4 (первый матч – 3:3)

Голы: Де Брюйне, 76 – Родриго, 12

В первой половине противостояния в Мюнхене команды поочередно владели инициативой. Но первый момент возник в середине тайма в результате курьеза – Мазрауи пытался выполнить острый прострел, а мяч едва не отрикошетил в дальний угол. "Канониры" огрызнулись тремя ударами до перерыва (Эдегор, Мартинелли, Хаверц), которые стали добычей Нойера.

Со стартом второй 45-минутки "Бавария" добавила в активности. Вот Горетцка попал головой в перекладину после навеса со стандарта, а с добиванием Геррейро справился голкипер. Впрочем, именно португалец стал сотворцом гола "ротен" на 63-й минуте, когда Киммих головой замкнул подачу Геррейро с левого фланга. Арсенал выглядел бледно и достойно ответить мюнхенцам так и не сумел.

Тем временем на "Этихаде" осторожный футбол длился минут десять. Первыми нарушили покой "сливочные" – Камавинга проверил бдительность Эдерсона ударом издалека. А в следующей атаке "Реал" открыл счет. Это Родриго после прострела Винисиуса попал в штангу, а затем спокойно сыграл на добивании.

Пропущенный мяч заставил "горожан" включиться на максимум. Главными действующими лицами команды Пепа Гвардиолы стали Холанд, Грилиш и, конечно, Де Брюйне. Коварный выстрел последнего под перекладину вытащил Лунин. Норвежский форвард дважды бил головой до перерыва – выше ворот и перекладина. Выпады же англичанина вовремя заблокировали защитники.

После перерыва они заставили украинского вратаря "Реала" еще больше попотеть. К 70-й минуте Лунин минимум трижды спас мадридцев после ударов Грилиша и Фодена. Но гол в ворота гостей откровенно назрел и все же случился – Доку выполнил прострел, а Рюдигер остановил мяч для соперника, поэтому Де Брюйне уложил под перекладину.

При всех попытках "горожан" завершить дело в основное время не удалось ни Де Брюйне, ни Холанду. Пришлось командам играть овертайм, где "Ман Сити" продолжил доминирование. Но настоящих моментов было немного, так что дошло до серии пенальти. Там Лунин взял удары Силвы и Ковачича и подарил "сливочным" путевку в 1/2 финала.