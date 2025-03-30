Лунин дважды пропустил от аутсайдера: доверит ли Ачелотти украинцу кубковый полуфинал

Голкипер "Реала" Андрей Лунин получил не лучшие оценки за игру против аутсайдера Ла Лиги - "Леганеса". Украинец пропустил дважды, а его команда победила благодаря противоречивым решениям арбитра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

На матч против "Леганеса", который шел 18-м в таблице Ла Лиги, Лунин вышел в стартовом составе "Реала", поскольку основной голкипер команды Тибо Куртуа не был включен в заявку из-за травмы.

На 32-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, реализовав пенальти. Уже в следующей атаке Лунин пропустил - Диего Гарсия воспользовался передачей партнера и отправил мяч в пустые ворота. Перед перерывом "Реал" пропустил во второй раз: украинец не смог отразить удар Дани Рабы - 1:2.

Во втором тайме мадридцы не дали соперникам шансов увеличить преимущество, а сами сумели переломить ход игры. Благодаря голам Джуда Беллингема и Мбаппе "Реал" одержал волевую победу - 3:2. После игры представители "Леганеса" пожаловались на судейство. В частности на назначение 11-метрового в собственные ворота, неназначение пенальти в сторону "Реала" за фол Беллингема и указали на сомнительность штрафного, с которого Мбаппе оформил победный гол.

"Я не хочу говорить о решениях арбитров. Мы должны выигрывать эти матчи без помощи. Играя хорошо, организованно сзади, не пропуская голов", - так прокомментировал претензии соперников Лунин.

Отметим, что украинец получил довольно низкие оценки за матч против "Леганеса". Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили ему - 6,1 и 6,8 соответственно. Особое внимание уделяют тому факту, что украинец пропустил 2 гола из 4-х ударов соперника в створ ворот.

Следующий матч "Реал" проведет во вторник, 1 апреля. Это будет ответная встреча полуфинала Кубка Испании против "Реал Сосьедада". В первом матче на выезде "сливочные" победили - 1:0 при блестящей игре украинца в воротах. Кубок Испании - турнир, где по решению тренера "Реала" Карло Анчелотти ворота защищает Лунин.

Еще накануне встречи с "Леганесом" итальянец подтвердил, что в Кубке сыграет украинский вратарь. Впрочем, после неуверенной игры дублера Куртуа, испанские СМИ предполагают, что Анчелотти может изменить решение.