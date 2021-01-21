Лунін дебютував. "Реал" вилетів з Кубка Іспанії від клубу третьої ліги

Мадридський "Реал" сенсаційно програв "Алькойано", що виступає в третьому за силою дивізіоні, в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії (1:2). За команду Зінедіна Зідана дебютував український голкіпер Андрій Лунін.

Про це повідомляється на сайті "королівського клубу".

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. "Реал" відкрив рахунок зусиллями Едера Мілітао, відновив рівновагу Хосе Сальбес, перевівши гру в овертайм.

На 115 хвилині автором голу, який приніс "Алькояно" сенсаційну перемогу, став Хуана. Господарі догравали в меншості, оскільки на 110 хвилині друге попередження отримав півзахисник Рамон Лопес.

Вперше в офіційному матчі за "Реал" зіграв 21-річний Андрій Лунін, раніше він грав тільки в товариській зустрічі.

У дебютній зустрічі воротар пропустив два голи і отримав жовту картку на 123 хвилині, а його команда покинула турнір.

Після переходу до мадридського клубу влітку 2018 року українець грав у оренді за "Ов'єдо", "Вальядолід" та "Леганес".

Нагадаємо, раніше найтитулованіший клуб Німеччини мюнхенська "Баварія" вдруге у своїй історії програла клубу другої Бундесліги в матчі 1/16 фіналу Кубка країни.