Лунин или Зинченко: известны все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В противостояниях на данном этапе соревнований приняли участие восемь лучших команд по итогам лигового турнира - они попали в 1/8 напрямую. С ними играли восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

"Лилль" - "Боруссия" Д - 1:2 (первый матч - 1:1)

Голы: Дэвид, 5 - Джан, 54 (пенальти), Байер, 65

Уже на 5-й минуте матча Дэвид вывел хозяев вперед. Гол получился забавным: бывший защитник "Шахтера" Исмаили промчался по левому флангу и прострелил в штрафную. Там Дэвид пробил прямо во вратаря "Боруссии" Кобеля, а тот пропустил мяч между ног. Однако во втором тайме немецкий клуб изменил ход игры. На 54-й минуте "шмели" сравняли счет благодаря пенальти, который реализовал Джан. А на 65-й минуте дортмундцы забили победный гол - автором решающего удара стал Байер.

"Арсенал" - ПСВ - 2:2 (первый матч - 7:1)

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 - Перишич, 18, Дриуэш, 70.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте - вышедший в стартовом составе Зинченко нанес красивый удар из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в дальний угол. Для 28-летнего украинца это был первый гол за "Арсенал" в этом сезоне и третий в составе лондонского клуба в целом.

На 18-й минуте нидерландский клуб восстановил равновесие благодаря точному удару Перишича. Однако уже на 37-й минуте Райс снова вывел "канониров" вперед. Во втором тайме гостям удалось сравнять счет - на 70-й минуте отличился Дриуеш. На 79-й минуте заменили Зинченко и больше ничего интересного на поле не происходило.

"Астон Вилла" - "Брюгге" - 3:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Удаление: Саббе (Б), 17

Если бельгийцы где-то в глубине души еще надеялись исправить ситуацию после домашних 1:3, то продолжалось это ровно до 17 минуты, когда прямую красную получил Саббе. Оставшись в меньшинстве гости уже думали только о том, чтобы пропустить как можно меньше. Первый тайм продержались. А во втором - хозяева просто уничтожили оппонентов, забив три мяча за 11 минут. После этого игра потеряла всякую идею.

"Атлетико" - "Реал" - 1:0, по пенальти - 2:4 (первый матч - 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Незабитый пенальти: Винисиус (Р), 70 (выше ворот)

Победитель в битве мадридских грандов определился лишь в серии пенальти. "Атлетико" забил на 27-й секунде, заставил Винисиуса промахнуться с 11-ти метров. Но в серии пенальти "матрасники" поскользнулись - в прямом и переносном смысле. "Реал" Андрея Лунина вышел в четвертьфинал, где сыграет против "Арсенала" Александра Зинченко.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

ПСЖ - "Астон Вилла"

"Интер" - "Бавария"

"Барселона" - "Боруссия" Д

"Арсенал" - "Реал"

Первые поединки состоятся 8 и 9 апреля, ответные матчи - 15 и 16 апреля.