Прозвучало более 10 взрывов: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве

Около 19:30 по местному времени российские Telegram-каналы начали писать о звуках взрывов в Подмосковье и Москве. Местные заявили, что слышали более 10 взрывов.

Впоследствии мэр Москвы Андрей Собянин сообщил, что российская столица была атакована неизвестными дронами.

По его словам, российское Минобороны якобы успешно отразило воздушную атаку. В частности, ПВО якобы сбило девять беспилотников, летевших на Москву, по предварительным данным, повреждений нет.

