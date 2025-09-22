RU

Прозвучало более 10 взрывов: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве

Иллюстративное фото: РФ пожаловалась на атаку дронов по Москве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Подмосковье вечером понедельника, 22 сентября, прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и мэра Москвы Андрея Собянина.

Около 19:30 по местному времени российские Telegram-каналы начали писать о звуках взрывов в Подмосковье и Москве. Местные заявили, что слышали более 10 взрывов.

Впоследствии мэр Москвы Андрей Собянин сообщил, что российская столица была атакована неизвестными дронами.

По его словам, российское Минобороны якобы успешно отразило воздушную атаку. В частности, ПВО якобы сбило девять беспилотников, летевших на Москву, по предварительным данным, повреждений нет.

 

 

Атака дронов на Россию

Напомним, еще в ночь на 19 июля в Москве прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Андрей Собянин утверждал, что беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

Также в Подмосковье раздавались взрывы 18 июля - на удары дронов пожаловались в Дмитрове.

