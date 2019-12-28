Під Лук'янівським СІЗО розпочався мітинг після звільнення екс-беркутівців

Мітингувальники після оголошення рішення суду стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року, заблокували сміттєвими баками в'їзд до Лук'янівського СІЗО в Києві. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

О 22:40 учасники мітингу встановили два сміттєвих бака біля центрального в'їзду в СІЗО.

Також активісти не пропускають машину правоохоронців, які приїхали забрати екс-беркутівців. Близько ізолятора зараз знаходиться 100 активістів і три вантажівки з поліцією і офіцерами Національної гвардії.

Раніше активіст Роман Синіцин закликав влаштувати акцію під Лук'янівським СІЗО, щоб перешкодити вивезти обвинувачених в розстрілах на Майдані екс-беркутівців для обміну, який повинен відбутися в неділю.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Екс- "беркутівців" Олега Янишевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка відпустили з-під варти. Вони брали участь в судовому засіданні по відеоконференції. Так, Янішевському, Зінченку і Аброськіну запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Обвинуваченим Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку запобіжний захід змінено з нічного та цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.